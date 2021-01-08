世紀鋼(9958)12月營收(單位:千元)項目 12月營收 1-12月營收109年度 614,391 6,409,182108年同期 419,350 2,402,510增減金額 195,041 4,006,672增減(％) 46.51 166.77

國際鋅價上漲 鋼聯12月營收2.6億元 年增51.88％
中美晶2020年營收613.97億元 創歷史第三高

(時報資訊)

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