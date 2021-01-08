《業績-鋼鐵》世紀鋼12月營收為6.14億元，年增46.51％ 16:142021/01/08 時報資訊 時報、快訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世紀鋼(9958)12月營收(單位:千元)項目 12月營收 1-12月營收109年度 614,391 6,409,182108年同期 419,350 2,402,510增減金額 195,041 4,006,672增減(％) 46.51 166.77 國際鋅價上漲 鋼聯12月營收2.6億元 年增51.88％ 中美晶2020年營收613.97億元 創歷史第三高 (時報資訊) #世紀鋼 #月營收 #增減 #業績 #鋼鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慧洋12月營收破11億元 創歷史新高 15:592021/01/08 財經 《半導體》世界先進去年12月、Q4、全年營收 均創新高 14:492021/01/08 財經 聖暉12月營收16.32億元 刷歷史同期新高 16:392021/01/08 財經 隆大新案入帳 去年12月營收破5億 11:422021/01/08 財經 鉅明去年12月營收 創單月歷史新高 14:242021/01/08 財經 《汽車股》缺櫃 東陽上月營收年減17.26％、2020年減近2成 09:432021/01/08 財經 《營建股》國產兩岸混凝土爆發力強 2020年12月營收再登高峰 07:442021/01/08 財經 高爾夫夯！明安2020年營收破120億元 創歷史次高 14:502021/01/08 財經 《其他股》美(吉吉)2020年營收年減16.8％ 14:492021/01/08 財經 《半導體》台積電上季、去年營收齊締新猷 14:322021/01/08 財經 《資訊服務》緯軟去年營收寫次高 Q1拚季增 16:312021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 老大驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 要聞 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 貿易爭端難解 找得到其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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