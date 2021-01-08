聯電(2303)2020年12月營收為152.88億元，創歷史單月次高，月增3.81%，較前年同期增加14.35%。第四季營收452.96億元再創新高，較第三季的448.7億元再小增約0.95%。

聯電2020年在日本新廠加入營運挹注，以及受惠8吋產能供不應求，全年營收1768.21億元，亦創下新高，年增19.31%。

聯電繼去年第三季營收創新高後，公司持續樂觀看去年第四季營運，預計單季晶圓出貨量季增1~2%，以美元計的平均銷售價格季增1%，由此看來，聯電公司第四季美元營收創新高，季成長估在2%至3%。實績為台幣營收季增約0.95%，應是受到台幣升值影響。

聯電於上季法說會中表示，展望第四季，由於居家上班與在家學習趨勢的推動，消費性和電腦相關應用的需求將引導晶圓出貨量溫和增長。聯電預期上季晶圓出貨量季增1~2%，美元計的平均銷售價格(ASP)季增1%，毛利率將持平，產能利用率約95%。

聯電去年第三季財報亮麗，第三季營收再季增約1%創新高，達448.7億元，本業淨利續增，加上業外收益增加，第三季歸屬母公司淨利為91.1億元，季增率約36.3%，年增達2.1倍，每股獲利為0.75元。2020年前三季淨利179.94億元，年增206.5%，每股淨利為1.5元。

(時報資訊)