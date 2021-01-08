CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠訂單需求暢旺，2020年12月營收持穩高檔、改寫歷史次高，帶動第四季營收雙位數「雙升」再創歷史新高，表現優於公司預期。累計全年合併營收突破百億元，以101.79億元改寫歷史新高。

同欣電公布去年12月自結合併營收11.07億元，雖月減0.85％、仍年增達62.3％，改寫歷史次高。帶動第四季自結合併營收32.87億元，季增達14.32％、年增達57.61％，連2季改寫新高，表現優於法說時預期的季增率個位數百分比。

觀察去年12月四大產品線營收，影像產品5.85億元，雖季減1.19％、但年增達1.47倍。陶瓷基板2.46億元，月增7.22％、年增15.16％。混合模組2.01億元，季減11.5％、仍年增9.59％。射頻（RF）模組0.61億元，月增19.06％、年增達29.66％。

合計同欣電第四季影像產品達17.6億元，季增11.45％、年增近1.4倍。陶瓷基板6.7億元，季增達27.51％、年增8.2％。混合模組6.53億元，季增達17.47％、年增達14.93％。RF模組1.66億元，雖季減4.7％、仍年增達17.89％。

累計同欣電去年合併營收101.79億元、年增達37％，突破百億關卡、順利改寫新高。其中，影像產品49.98億元、年增近1.25倍，混合模組20.87億元、年增7.88％，RF模組6.93億元、年增達73.07％，僅陶瓷基板22.64億元、達年減22.28％。

展望後市，同欣電總經理呂紹萍先前法說時認為，預期3大利多可帶動影像產品業務持續成長，混合模組在車用需求增溫、超音波感測頭需求增加下亦可望續揚，陶瓷基板則可望持穩回升，僅RF模組尚須視新產品需求何時顯現而定。

美系外資認為，車用市場復甦將成為同欣電今年營運成長主動能，看好營收將年增19％、毛利率提升至29.6％、稅後淨利年增達30％。雖因市場競爭加劇及股價已達合理估值，而維持「中立」評等，但目標價自135元顯著調升至200元。

(時報資訊)