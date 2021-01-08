醒吾科技大學擁有最先進錄音室，由歐鴻鍊與程建人兩位前外交部長領軍的退休大使及夫人團，一行21人進醒吾科大錄音室高歌，力拚「一日歌星」。知名歌手張懸雙親前海基會副董事長焦仁和與談海珠，分別吟唱《榕樹下》與《小城故事》，歌聲不輸寶貝女兒張懸，兩人則與有榮焉表示，張懸成名曲《寶貝》韻味沒人學得來！

知名歌手張懸父親、前海基會副董事長焦仁和高歌《榕樹下》時，談海珠一旁款款深情凝望。(醒吾科大提供)

前國際奧會委員吳經國，一曲《恰似你的溫柔》展現不為人知溫柔體貼一面。(醒吾科大提供)

醒吾科技大學斥鉅資建置專業錄音室，是流行藝術學院培訓流行樂壇巨星最新穎教學設施。慕名至醒吾錄音的大使團成員，包括焦仁和與談海珠、吳經國與劉馨、歐鴻鍊與劉之媛、劉廷祖與趙平媛、孫大成與孫素敏、秦必韜與呂美玲、舒明華、程建人與何友蘭、趙國良與毛慧美、陳錫燦、郭明珠及袁頌安與詹秀蘭。

退休大使劉廷祖自我要求高，唱錯一個英文字就重來一次。(醒吾科大提供)

呂美玲深情唱出《新不了情》，老公秦必韜驚嘆天籟之音，在錄音室拍下另一半美美的照片。(醒吾科大提供)

許多知名歌星成名前，都有過在錄音室錄不好，差點被製作人懲罰關在錄音室惡夢。大使團個個求好心切，醒吾科大為了讓大使團能錄出最優質歌聲，特別在錄音室旁設置對嗓音樂室，由表藝專業老師吳函砡提點歌唱技巧、放鬆心情先拉開嗓子。

退休大使孫大成（右）形容唱好歌跟打外交一樣戰辛苦，從事教職的妻子孫素敏更緊張的說：「這次進錄音室挑戰，是冒著生命危險！」(醒吾科大提供)

前外交部長程建人高歌《My way》，感情澎湃！(醒吾科大提供)

前外交部長程建人一上場感情奔放高歌《My way》，那是2004年他離開華盛頓時，無限感慨所唱的歌，如今時空環境劇變，在醒吾科大重唱My way，感情更是澎湃！退休大使孫大成表示，唱好歌比打外交戰辛苦，其夫人孫素敏為了完美呈現，更是緊張的說：「這次進錄音室挑戰，是冒著生命危險！」

前外交部長歐鴻鍊選唱客家老歌《一生何求》，歌聲悠揚頗有客家歌手架勢。(醒吾科大提供)

壓軸演唱的袁頌安，渾厚歌聲唱出《初戀女》獨特滄桑意境。(醒吾科大提供)

醒吾科大流行藝術學院院長舒宗浩表示，醒吾完備錄音室的規劃與建置，由系統音響專業老師鄭孝先一手策劃，是全國各大專院校最專業錄音室，並由玩聲樂團專業老師洪大為負責操控，任何人只要能完整唱出一首歌，咬字清晰且抓住基本音準，就可以透過最新穎電腦錄音設備，錄出類似原唱歌星的優美歌聲。

大使團成員都曾在台灣最艱困的外交環境中，交出最漂亮的外交成績單，進了錄音室也以打外交戰心情，矢志扮演最稱職「一日歌星」，因此期許相當高。退休大使劉廷祖高歌《Feeling》時，因樂譜版本不同，只唱錯一個英文字就自我要求重來一次，外交官員節氣顯露無遺。

一輩子為中華民國體育外交奮戰的前國際奧會(IOC)委員吳經國，一曲《恰似你的溫柔》展現不為人知溫柔體貼一面；秦必韜夫人呂美玲深情唱出《新不了情》，老公驚嘆天籟之音，趕緊在錄音室拍下另一半美美的照片；僑委會委員趙國良高歌《愛的代價》，夫人毛慧美深情回唱《你的眼神》。

前外交部長歐鴻鍊選唱客家老歌《一生何求》，歌聲悠揚頗有客家歌手架勢，「一生何求，迷惘裡永遠看不透，沒料到我所失的，竟已是我的所有！」字字句句唱出外交老兵一輩子為國家犧牲奉獻心境；前駐外官員郭明珠也回饋一首《戀曲1990》，「輕飄飄的舊時光就這麼溜走，轉頭回去看看時已匆匆數年」，道盡外交人員思鄉心境。

前駐外官員、作家袁頌安壓軸演唱，挑戰蔡琴招牌老歌《初戀女》，一開金嗓「我走遍漫漫的天涯路，我望斷遙遠的雲和樹，多少的往事堪重數，妳呀妳在何處？」渾厚歌聲洋洋盈耳，不修音也有準職業歌手水準，大使團「一日歌星」就在《初戀女》優美歌聲中圓滿結束。

(中時新聞網)