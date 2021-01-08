新冠肺炎疫情延燒至今將近一年，位於海嘯第一排的觀光飯店陷入苦戰，晶華「怒海求生」成績單出爐，雖然台北本館少了國際旅客，但太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂業績仍持續成長，累計2020年合併營收為54.30億元，比前年同期減少17.02％。

根據觀光局統計資料顯示，2020年1至11月來台旅客人數僅136萬多人次，相較2019年同期大幅減少近935萬人次。缺少國際商旅挹注，2020年前三季台北市旅館平均住房率跌至26.22％，創下近10年來新低，對於都會區飯店的營運影響甚鉅。

所幸台北晶華轉型為「城市度假型酒店」，以吃、喝、玩、樂、買、學為概念，推出全世界首發的「遊輪式度假體驗」住房專案，更仿效遊輪的岸上行程、推出多元豐富的偽出國美食文化之旅，廣受消費者青睞。加上餐飲以及精品業績持續成長，冷凍以及常溫零售商品也創造出極大的商機，使得台北晶華酒店的經營績效在全台觀光旅館業名列前茅，2020年前三季的客房營收與餐飲營收與台北競業相比都是第一名。

而集團旗下的晶英、晶泉丰旅、捷絲旅…等品牌酒店因受惠於國旅市場大爆發，再加上政府安心旅遊補助及三倍券政策的加持，營運表現也相當亮眼!。

以2020年前三季衡量旅館營運表現之平均每房收益排名來看，太魯閣晶英酒店和蘭城晶英酒店分別以5,915元和5,203元高居全台第三、四名，同時也分屬花蓮和宜蘭地區的第一名，高雄晶英國際行館的REVPAR也穩居大高雄地區冠軍。而位於宜蘭礁溪的晶泉丰旅和捷絲旅相當受到家庭與親子客層喜愛，近日寒流頻襲、更是一房難求，相較2019年業績，晶泉丰旅2020年營業額大幅成長一千多萬。

展望後市，因應即將到來的農曆春節連假與尾牙春酒旺季，集團旗下各酒店推出多款圍爐餐飲住房優惠，而為了搶攻受到疫情影響後的「微型尾牙」趨勢與需求，並打造衛生安全無虞的用餐環境，晶華酒店亦整合旗下餐飲資源，選定位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」、以及位於新北市五股的「台北園外園」兩大宴飲中心，推出「包棟式尾牙春酒專案」，集團也持續推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」、以及推動「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工的方案，期望能為第一季的業績，挹注良好的營運動能。

(中時 )