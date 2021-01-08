鼎炫-KY(8499)2020年12月營收2.16億元，年成長22.98％，第4季營收6.86億元，創歷史單季次高，年成長35.09％，2020年全年營收達23.6億元，創歷年新高。

鼎炫-KY表示，2020年全年營收繳出亮麗成績，主要受惠EMI材料事業銷售表現隨著遠距商機需求激增，以及線上個人娛樂宅經濟挹注下，帶動主要客戶在筆電、平板EMI材料訂單出貨強勁，此外，鼎炫-KY亦持續投入新款材料產品研發、新應用及新客戶接單拓展同步展現成效，包括2020年切入美系客戶桌上型電腦、無線充電模組等材料應用以及陸系面板供應鏈等，皆係推升2020年EMI材料事業營收較2019年明顯成長，帶動集團整體營收表現締造新記錄。

由於目前全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，尤其，目前主要客戶陸續推出新機種，有助於挹注集團旗下EMI材料事業維持穩定接單，另一方面，衡器事業近期接單及出貨情況已逐漸回溫，旗下T-Scales衡器自有品牌更陸續推出智能衡器產品，結合產品追溯、AI人工智慧辨識菜品、秤重打印、第三方電子支付、交易數據採集管理、市場宣傳與政令宣導等多元功能，可望帶動大陸農改超商機持續發酵並創造新一波銷售動能。

(時報資訊)