《國際經濟》德國11月工業產出、出口上揚 16:142021/01/08 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周五的數據顯示，德國11月的工業產出和出口上升，顯示該出口導向的製造業正增加該國第四季的助力。 德國聯邦統計局公布數據，11月工業產出月增0.9%，出口增加2.2%，為連續第七個月該國出口和工業產出的上漲。 德國在去年三月和四月因疫情進入第一次封鎖，跌深之後出現逐步反彈。然德國在12月祭出第二次封鎖至今，服務業已先出現頹勢。 《國際產業》CureVac結盟拜耳 開發新冠疫苗 《國際金融》營建材料、工業和風電領漲 歐股連二紅 (時報資訊) #上揚 #德國 #工業產出 #該國 #封鎖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》巧婦難為無米之炊 本田缺料將月減產四千輛 15:232021/01/08 財經 《國際經濟》歐元區12月經濟信心改善 然通膨仍為負數 10:512021/01/08 財經 《熱門族群》國巨、禾伸堂上月營收小蹲 Q1走強 08:522021/01/08 財經 G7議員聯名致函各國領導人 籲合作因應北京威脅 10:322021/01/08 國際 《熱門族群》外資送暖長榮 航運三雄迷途知返 12:502021/01/08 財經 《金融》國銀去年前11月獲利年減13％ 存款月增金額創高 07:442021/01/08 財經 《國際經濟》對法國加徵報復性關稅 美國無限期暫停 10:172021/01/08 財經 《通信網路》兆勁上季、上月營收同寫歷史新高 13:432021/01/08 財經 美房市復甦 REITs補漲力道強 04:102021/01/08 投資理財 《熱門族群》美光報喜 南亞科領漲DRAM股 10:512021/01/08 財經 《金融》去年前11月刷卡金額年減7％ 全年拚破3兆元難度高 07:442021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 老大驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 要聞 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 貿易爭端難解 找得到其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。