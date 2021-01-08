周五的數據顯示，德國11月的工業產出和出口上升，顯示該出口導向的製造業正增加該國第四季的助力。

德國聯邦統計局公布數據，11月工業產出月增0.9%，出口增加2.2%，為連續第七個月該國出口和工業產出的上漲。

德國在去年三月和四月因疫情進入第一次封鎖，跌深之後出現逐步反彈。然德國在12月祭出第二次封鎖至今，服務業已先出現頹勢。

(時報資訊)