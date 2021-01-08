凱羿-KY(2939)今(8)日召開股東臨時會，凱羿—KY董事長蔡謀賦表示，希望透過全新董事陣容，對外宣示凱羿全面革新改造的企圖心。

凱羿-KY今天召開股東臨時會，會中選出第四屆新任董事，新任董事分別為：蔡謀賦、柏婉貞、徐瑞霞、何一芃、蔡宏杰、黃奕敏及蔡欣諭；除網羅會計師與律師打造專業陣容外，7位董事中更有5位是女性。

蔡謀賦指出，新任董事網羅會計師與律師等專業人士，希望能在董事會決策上提供更專業意見，希望能解除各界對公司在治理上的疑慮，同時也爭取學術與產業界專業人士的加入，借重其專業經驗，協助規劃未來發展布局。

值得一提的是，凱羿-KY此屆董事會同時兼顧多元化考量，7位董事中有5位女性董事，蔡謀賦表示，希望借重女性思慮細密的特質，讓凱羿未來的發展更穩健踏實。

凱羿—KY因收回客戶補償口罩存貨損失及預付供應商款項無法回收損失，自結去年11月稅前盈餘為8986萬元，單月每股盈餘為1.95元，累計前11月合併營收為17.23億元，年減16.99%。

(時報資訊)