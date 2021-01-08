台北市鍾沛君議員出院感恩說明

國民黨台北市議員鍾沛君，日前因例行年度健檢發現「右肺異常增生變化」，經醫師建議下立刻動刀，今(8日)順利出院，並在主治醫師許文虎主陪同下召開記者會說明，她相當感謝醫護人員和主治醫師許文虎的照顧，也呼籲大家「早期健檢、早期發現，就有治療機會」。她也形容人生像是按下重新啟動鍵，希望盡速回到軌道上。

鍾沛君說，去年12月30日發現有可能是不好的健檢報告，原本從北投回到市議會的車程只要40分鐘，自己卻開了2小時，過程中想到6歲的小孩、想到曾覺得基因不好不該結婚生小孩，也想到做一半的議員任期，還有人生還有太多未完成的事情，不過，自己沒有太多猶豫掙扎的空間，馬上到榮總找許文虎主任，當天經建議下馬上安排開刀。

鍾沛君表示，在自己六神無主、徬徨的時候，感謝經驗豐富的許主任舉了很多臨床案例，自己像吃了定心丸，有餘力把應該要做的事情依序完成，告一段落，「很高興手術後，有了重生的機會，人生像是按下重新啟動鍵，今天走出榮總後，又是另外一段新的人生開始」。

談到公布手術的這段過程，鍾沛君透露，其實事前很猶豫掙扎，包含父親反對公開隱私的病情，但她認為，身為政治人物，民眾有權利知道健康狀況，也希望知道早期治療，可以回到崗位，不會辜負選民的期待。

其實肺癌、肺腺癌幾乎是「國病」，鍾沛君呼籲，還是有很多人仍忌諱就醫、不去健檢，「這觀念需要親身經歷過的人出來告訴大家，早期健檢、早期發現，就有治療機會，正因為生命每一分鐘都很珍貴，要把握每一個機會。」

許文虎說，鍾沛君去年底接受健檢發現肺部有結節，加上有家族病史，所以認為可能是惡性機會比較高，建議切除，她也很勇敢，透過微創手術切除病灶後，發現是肺腺癌最早期、零期，切除掉就沒有問題，存活率100%，所以日後只要定期追蹤，也不需要化療，對於貢獻社會、服務大眾也不用太多顧忌，自己也很替她高興解決狀況，能夠繼續為大家服務。

鍾沛君後來也說，其實有一度覺得自己是否不該生小孩，但計畫趕不上變化，坦白說，「有懷疑過自己不應該做這樣決定，但現在能冷靜面對，要呼籲大家有健檢、保險概念。」另外，她表示，目前為止還沒有跟女兒講，畢竟自己到25歲、35歲都還很難消化，所以沒有特別跟她說，只有跟女兒說自己要出一個任務，去抓一種蟲。

(中時新聞網)