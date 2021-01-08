國民黨主席今年7月24日改選，近期傳出不少對現任主席江啟臣連任不利消息，過去隸屬於江在立院透明新連線成員的國民黨團總召林為洲今天表示，對總召改選「不爽當然有一點」，這段時間下來，老實說對江有點小失望。至於接下來黨主席改選，無論江啟臣或前黨主席朱立倫，都要提出令人信服的改革願景，他才可能支持。

國民黨團總召將於2月1日交接，在現任總召林為洲禮讓下，將由資深立委費鴻泰接任。被問到傳出黨中央先前「鼓勵」協調，林為洲今天接受《POP搶先爆》專訪時坦言「不爽當然有一點」，大家都知道當總召是個苦差事，以前當總召有權力、黨產、資源，現在通通沒有。

林為洲說，之所以想連任是因為這一年下來，看到國民黨開始多元討論、團結、戰鬥力強，這在上一屆沒看到，連任是希望延續這樣的文化，使之成為氣候，不過現在有點擔心往後能否延續。

林為洲強調，7月黨主席改選，他支持理念、支持改革，不論是要爭取連任的江啟臣，或是有意挑戰江的前主席朱立倫，都要提出令人信服的改革願景，他才可能支持。

林為洲也憶起當初他和立委蔣萬安、江啟臣一起在立院議場門口，倡導國民黨要改革、中生代應該承擔責任，後來江宣布參選黨主席，大家對江都有期待，因此江才能以懸殊票數贏過對手，「但這段時間下來，老實說有點小失望」。

林為洲指出，當時黨員自主支持江啟臣，也是因對改革有期待，希望革除國民黨以往長輩文化、威權文化、宮廷文化、列寧式領導，「我們對江啟臣有期待，但是做的不夠，所以希望他可以更努力一點，回應當時支持他的人」，否則選他幹嘛？目前包含美中台新論述、面對國民黨過去的反省、制度3方面，都還有很多可以進步的空間。

外傳費鴻泰爭取黨團總召是因資深派覺得聲音被壓住，由長輩出來以促成老中青和諧。林為洲說，「我平常跟他們都是朋友，沒有那麼嚴重的對立」，但他坦言中生代跟老一輩年紀有差、思維當然也不同，「有聽說長輩們有點危機感」，覺得大家一直說中生代、那他們豈不是要被淘汰？所以也想有所表現。

(中時 )