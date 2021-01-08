獲獎同學經過半年的培訓學習和競賽，最終在在全國競賽獲得佳作的好成績。（金大提供）

金門高粱酒在國際大賽屢奪金牌大獎，金大食品科學系生物資源利用實驗室賴盈璋教授帶領學生參加「2020教育部新農業創新創業人才培育計畫」，經過6個月的培訓及比賽，以「廢棄物變黃金-高粱酒糟活性碳」為主題，獲得生醫產業與新農業的創新創業競賽-新農業組佳作獎項。

賴盈璋表示，金門有「高粱酒的故鄉」之譽，釀酒後酒糟雖可當作飼料餵養牲畜，但每天高達250至300公噸的酒糟，對環境承受帶來很大的壓力。金大團隊以高溫碳化及活化的專利技術生產活性碳，並以可有效濾菌為特色，將酒糟廢棄物變成黃金。

金大說明，該校在教學上強調培養具創業思考、跨領域整合的高階人才，參與此次競賽的方晟宇、朱芸萱、陳玨廷、劉宗宇、蘇椀晶等5位同學利用去年暑假參與初階培訓課程，經過3周密集的訓練，在眾多團隊中脫穎而出，拿下第3名的佳績，獲得參與進階課程的機會，再經過多次線上培訓課程、業師輔導及團隊成員之間密集的討論，在去年11月底參加進階成果發表會，最終在全國競賽獲得佳作的好成績。

獲獎同學表示，經過半年的培訓學習和競賽，提升很多的專業知能，並學習如何透過創業將自己的創意及技術推廣出去，其中更包含跨領域的行銷、財務管理及營運企劃書的撰寫，整個過程都是一個很棒的學習經驗。

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(中時 )