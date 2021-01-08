航港局8日表示，2021年度規畫開辦230班次船員專業訓練公費班，補助受訓船員3成的訓練費用，最高可省下5,700元，總計將提供5,874人次，即起陸續開班。

航港局表示，該局自2018年起設置一座「船員資料庫」，可說是「船員版的人力銀行」，從船員的就學、經歷都清楚載明，目前全台有約1.5萬名合格船員的資訊。

航港局表示，依據航海人員訓練、發證及當值標準國際公約（STCW公約）規定，船員上船服務前，須依船上職務接受相關專業訓練並取得證書，以確保船員適任能力，維護船舶航行安全。因此，為使我國船員持續符合STCW公約規範及因應船員專業訓練五年換證訓練潮，交通部航港局今年度規劃開辦230班次船員專業訓練公費班。

航港局表示，考量全球仍受COVID-19疫情影響，造成許多航商無法正常安排船員上下船，影響船員受訓時間，本年度開班特別參考各證書到期統計數據，調整整體訓練項目、數量及日期，以減少船員待訓時間。

航港局說，今年度船員專業訓練分別委託三個單位，包含：國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學及財團法人中華航業人員訓練中心辦理，相關訓練課程可至「船員智慧服務平台」最新公告查詢，未來航港局將不定期檢視訓練需求，協調訓練機構，適時加開各項船員專業訓練公、自費班，請民眾務必密切注意相關訊息。

另外，航港局也特別提醒，各項訓練公費班於開課日期前兩個月上午9時起同時開放線上報名及向訓練機構實體報名，有訓練需求的民眾務必掌握相關報名期程。

(工商 )