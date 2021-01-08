航港局8日表示，交通部配合行政院推動「國際勞工組織第188號漁業工作公約（ILO-C188）」國內法化政策，修正船舶設備規則，增訂漁船居住設備規範，改善漁船員船上生活品質與工作環境，自2020年11月16日以後建造「船長24公尺以上漁船」，以及「船長未滿24公尺、但從事遠洋作業漁船」，均應符合新規範，違者禁止出航。

航港局表示，台灣雖不是聯合國會員國，但自主配合推動此一漁業工作公約，綜觀亞洲鄰國，包含日本、韓國、中國大陸「都尚未」簽署該公約。

航港局副局長陳賓權表示，國際勞工組織為保障漁船員在漁船上工作條件及福利，於2007年制定漁業工作公約，目前國際上已有18個國家簽署，本次修正之船舶設備規則，是依據公約之漁船住艙規範而增訂，內容包括：住艙空間、噪音與振動、通風、供暖與空調、照明、衛浴等設備標準。

陳賓權提到，近年來國際上針對漁船員海上工作條件越發重視，根據國際海事組織指出海上事故發生約80％屬人為因素造成，其中船員疲勞亦是發生海上事件之主因，故漁船員無法獲得充分良好的休息所造成之疲勞，將進一步衍生漁船航行安全之疑慮。

陳賓權表示，本次增訂可改善漁船住艙空間較小、環境不佳及生活設備較不足等，而影響漁船員海上生活品質的問題；藉由本次修法，提升漁船員船上生活品質與工作環境外，更可大幅提升漁船海上作業及航行安全。

(工商 )