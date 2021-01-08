嘉義縣竹崎鄉在2001年發生駭人聽聞焚屍命案，男子劉進興因懷疑妻子范如馨有新歡、談判不成，妻子罵他是小偷並提出離婚，他憤而拿鈍器砸昏妻子，誤以為對方死亡後，遂載到荒野焚屍。原本警檢認不出焦屍身分，破案點是范在談判前曾向停車場管理員說寄放轎車3小時，但管理員發現3天後仍不見人，認為不妙，報警後才出現破案曙光。

竹崎警分局上午宣佈偵破無名女焦屍命案，兇嫌是死者范如馨的丈夫劉進興，劉進興今日由檢察官陳清茂指揮警方帶到作案現場，承認因為懷疑范如馨另結新歡，要求離婚，雙方在番路鄉牛埔仔溪河床談判不成，引起殺機。

檢察官陳清茂表示，命案發生在5月8日12時許，一名泰籍外勞在南二高工程的產業道路上發現一具無名女屍，質疑有他殺嫌疑，經過嘉義縣警察局專案小組一個月餘專案偵辦，案情幾度膠著；幸好透過媒體發佈死者特徵，有熱心人士適時提供線索，警方才查出死者是范如馨，再根據其家屬說明，發現范如馨的丈夫劉進興形跡可疑，經過逮捕後以人證、物證查明，證實兇嫌是劉進興。

劉進興不滿妻子范如馨提出離婚，懷疑對方外遇，竟狠心敲昏對方後焚屍棄荒野。（中時資料照）

劉進興由警方帶往現場查證，他供稱是質疑范如馨另結新歡，他在5月7日晚上11時開車載范如馨前往番路鄉牛埔仔溪河床談判，范要求離婚，並辱罵他是小偷，嚴重打擊其自尊心，因此他先以不明鈍器襲擊范，致對方顱底骨折而昏迷，他誤以為范女已經死亡，遂將對方載到竹崎鄉一處聯外道路，將她放在一堆相思樹木材中，淋上汽油再點燃而焚屍，他事後在法庭坦承殺范，但辯稱是以右手勒住被害人脖子，使其窒息。

警方表示，在淳樸山區發生這起重大命案，兇手竟然是自家人，破案的關鍵是當初范如馨和劉進興相約談判時，把車子停放在朋友處，言明如果三小時後未見她回來，請向警方報案；警方發佈消息時，證人適時提供線索，透過ＤＮＡ等科學辦案，確定死者的身分，才使法網恢恢。

「她說要寄放三小時，但三天了人還沒出現，我憑著十多年經營停車場的專業研判，認為這個女孩可能出事了！」因為嘉義市北港路停車場管理員蔡榮原的機警，嘉義縣竹崎路女焦屍命案才得以偵破。承辦的嘉義地檢署檢察官陳清茂說，焦屍命案一度陷入膠著，警方用了各種方法還是查不出死者身分，幸好有蔡姓民眾檢舉，案情才得以突破，確定死者身分。

劉進興不滿妻子范如馨提出離婚，懷疑對方外遇，竟狠心敲昏對方後焚屍棄荒野。（示意圖/達志影像/Shutterstock提供）

蔡榮原說，5月7日上午11點，有一名身材不高，穿白衣黑裙背黑皮包的女子，開了一輛白色轎車到停車場，說要寄放三小時，隨即離去，但車子停了三天，女子都沒有出現，他心想女子可能出事了，根據車號調查車主名字，發現車主是男的，更加深他的疑慮。

5月31日報紙刊出竹崎發現女焦屍，身高特徵與來寄車的女子頗為相似，蔡榮原正在考慮要不要報案，不料才剛在想，一不留神 ，頭部竟然撞上鐵櫃，頓時血流如注。他想起最近心裡老是怪怪的，前不久腳趾也莫名其妙受傷，諸事不順。於是，蔡榮原拿起電話向警方報案，提出停車女子久未歸來的疑慮。警方火速趕到北港路停車場採證，案子一下子如撥雲見日般的查出死者身分，也逮捕凶嫌。

警方調查，劉進興有多項前科，和其妻子結識五天就閃電結婚，雙方的感情不穩，才是家庭風波的原因。檢察官在當年7月審酌被告殺害手段之兇殘，且事後又毀屍滅跡來看，可見被告殺人犯意之堅，只因離婚不成即萌殺意，且事後狡辯，毫無悔意，惡性不輕，實有與社會永久隔離之必要，求處死刑。

(中時新聞網)