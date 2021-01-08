預測蘋果（Apple）新品很有一套的天風國際分析師郭明錤預測，蘋果將自2021年開始逐步將旗下設備過渡到miniLED。而電子時報（Digitimes）日前公佈的新報告，也有相同的看法。預計搭載miniLED螢幕的MacBook Air將在2022年推出。

根據分析師郭明錤的看法，以及Digitimes方面引述業界人士的看法，目前普遍預期蘋果會率先將miniLED技術運用於今年將發表的11吋、12.9吋iPad Pro之中。在Mac產品線中，預計在2021年推出、採用全新外型設計的16吋MacBook會是率先採用此技術的款式。另外預計蘋果會將miniLED運用在14吋的MacBook Pro，有望在今年Q2或是Q3推出。在此之後，預計蘋果將把miniLED運用在預計2022年推出的MacBook Air中。

導入miniLED技術，預期會增加MacBook的成本，但是因為蘋果從英特爾晶片轉用自行研發的Apple Silicon，成本明顯更低，此領域節省下來的成本將有望抵銷因為採用miniLED而帶來的成本。分析師郭明錤樂觀預期，因為採用Apple Silicom、miniLED等技術，還有改用全新設計，將有望在未來三年內推升MacBook出貨成長率達到100%，有機會達到年出貨3500萬台的水準。

導入miniLED將能在螢幕顯示上的帶來更高亮度、提升對比，並且帶來更為豐富的顏色顯示範圍。而MacBook系列除了螢幕技術將有所升級外，今年預計推出的14吋、16吋款式，預計分別搭載12核心、16核心的M系列晶片（M1晶片是8核心），效能上的表現更值得期待。

(科技)