中信兄弟林威助接下一軍總教練，今日開訓再度強調態度的重要性，此外他也談到尚未有戰力規劃，「沒有誰一定會在一軍」，也因為今年用球恢復係數下調，因此更看重守備功力，鼓勵球員多守一個位置，也表示假如只擅長打擊不一定每場都能出賽。

兄弟剛開訓，一軍名單林威助保持開放態度，讓所有球員競爭，「沒有誰一定會在一軍，去年好的今年不一定能維持，去年跌跌撞撞的選手可能積極準備也有機會，最後會看狀況來決定一二軍球員。」

林威助談到，尤其中線二壘位置以及右外野的陳子豪去年狀況不佳，希望能補足這兩個位置，「球員不一定只能守一個位置，如果打擊好的也會安排往第二個位置試試，也要注重守備成功率，如果只是打擊擅長，不一定能每場都下場。」

林威助提到，兄弟一二軍都在同個地方訓練，也許有些原本不在一軍構想的球員會成為黑馬進入開季名單，或之後需要調度時能先想到教練留下印象的球員。

此外林威助也談到接下總教練一職的心路歷程，「當初回台灣就是想當教練，帶回18年旅日經驗來幫助台灣球員。」林威助坦言在當了3年二軍總教練，也會想要挑戰一軍總教練職位，「有這個機會當然想要突破自己，看自己能力在哪，也許第一年不容易，但會跟教練團討論出最好方式來帶球隊。」

(中時 )