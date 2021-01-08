天氣冷颼颼，沒人敢挽袖出門捐血，全台血庫告急。根據血液基金會最新統計，各縣市血液庫存亮起紅燈，其中以台北、新竹缺血狀況最嚴重，O型、AB型最低，僅剩2.7天。血液基金會呼籲民眾挽袖捐熱血。

台灣血液基金會統計至今天上午為止，全台5大血庫的血液庫存量全數低於安全庫存量7日以下，其中又以台北、新竹地區的缺血狀況最為嚴重，各類血型幾乎紅燈一片；台中地區則是第三慘。

北部連續濕濕冷冷將近一個月，衝擊血庫進血量最大，其中台北地區全血型平均庫存僅剩3.6天，又以O型血缺最大、僅能再撐2.7天；另外AB型血也只剩3.2天、A型血3.8天、B型血5.2天。

新竹地區血庫同樣快見底，平均庫存量僅剩3.5天，以AB型血最缺剩2.7天，O型血剩2.9天、A型血3.3天、B型血5.2天。

台灣血液基金會業務處長洪英聖表示，天氣是這一波捐血量低迷的主因，尤其北部地區近1個月來，天天又溼又冷，願意出門捐血的人數銳減，庫存血量遲遲拉不上來；過往經驗，只要氣溫驟降、寒流來襲，各地醫療院所的用血量就將大增，一來一往，缺血缺口只會越來越大，呼籲民眾趕快來捐血，將血液庫存補足至安全庫存量7天以上。

台灣血液基金會也已經提早為春節期間用血作準備，洪英聖強調，目標安全庫存量至少要有10天，基金會將在1月10日至2月10日在全台啟動「捐血月」活動，要再募集至少2萬袋血液，呼籲民眾踴躍參與。

(中時 )