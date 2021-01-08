群聯(8299)2020年營收達484.97億元，創歷史新高，董事長潘健成形容2020年對於NAND快閃記憶體儲存產業是洗三溫暖的一年，群聯也將力拚2021全年營收、獲利續創佳績。

群聯2020年12月合併營收為41.75億元，年成長2%、月衰退1%，2020年累計營收達 484.97 億元，年增率將近9%，創歷年營收新高，且出貨量、市占率也紛紛刷新歷史新高。

群聯2020年12月與2019年同期比較，SATA及PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近26%；eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫而成長超過66%。此外，針對2020年累計的總出貨量年增率，SSD及eMMC 記憶體模組總出貨量成長超過25%，刷新歷史同期新高；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近82%，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量成長將近11%，再次創歷史同期新高；記憶體總位元數成長近12%，也同樣刷新歷史同期新高。

潘健成表示，2020年對於NAND快閃記憶體儲存產業是洗三溫暖的一年，歷經了疫情的影響，帶動了WFH的各種衍生應用需求，包含雲端服務、遊戲產業、遠距教學、以及NB電腦產業等，而這些應用都需要NAND儲存產品，也因此帶動了群聯於2020年的整體營收新高。

潘健成接著強調，展望2021年，透過全球首款的PCIe Gen4 SSD控制晶片 E16至全球唯一讀寫速度均達到7000MB/s的新一代旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片 E18，群聯的技術能力不僅已經獲得全球客戶的肯定，更直接獲得許多新專案的合作，群聯也將力拚2021全年營收、獲利續創佳績。

(時報資訊)