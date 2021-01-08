美國速食連鎖店溫蒂公司（Wendy's Co）周四宣布，餐飲集團Flynn Restaurant Group將收購由破產的NPC Quality Burgers所經營的半數溫蒂漢堡合資門市，其餘則由其現有的幾家加盟商購買。

NPC Quality Burgers目前經營將近400家溫蒂漢堡門市。

這項宣告結束了溫蒂與和Flynn之間激烈的公開競爭，兩家公司都在去年11月提交收購要約。

溫蒂公司表示，根據交易文件，溫蒂預計不會收購與經營任何這些餐廳，這項交易預計將於2021年第二季完成。

此外《華爾街日報》報導，Pizza Hut與溫蒂餐廳在美國最大的加盟商NPC，已同意在另外與Flynn與溫蒂有關的交易中出售旗下餐廳，交易規模約達8億美元。

NPC在去年7月聲請破產保護，並開始在各市場出售資產，包括出售在溫蒂餐廳的權益。溫蒂公司去年11月提出異議，反對某些NPC資產賣給Flynn，稱該競購者也經營一些競爭者的餐廳。

(時報資訊)