緯軟(4953)2020年12月合併營收為4.58億元，月增1％，年增5％，單月營收除了創歷年同期新高外，也是近17個月以來的高點。2020年第4季合併營收13.32億元，年增4％，與前季持平，整體而言下半年的營收表現優於上半年及前年同期。全年合併營收51億元，年減4％，為歷年次高紀錄。

展望2021年，由於產業前景樂觀，公司業績穩定向上，預期第1季營收表現預期將可優於上季。緯軟將持續專注台灣、大陸、日本、美國四大市場，尤其在新冠肺炎疫情下，大陸市場被視為全球唯一經濟仍能維持正成長的主要大型經濟體，防疫有成的台灣也穩定發展；大陸的新基建計畫將5G基建、大數據中心、人工智能、工業互聯網等列為重點發展領域，台灣國發會的六大核心戰略產業也將資訊及數位產業列為重點推動產業。政策面的驅動加上大型互聯網、金融、電信、製造業客戶的資訊服務需求持續增溫，緯軟將以新興數位應用、金融科技、智慧製造、5G升級等主題範疇深耕大客戶，預期在2021年市場熱度的推動下，後市可期。

(時報資訊)