《熱門族群》台塑四寶去年大賺726億 年終拍板3.66個月 16:312021/01/08 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)2020年合計大賺726.94億元，年終獎金也拍板，為3.66個月本薪。 台塑四大公司年終獎金計算基準，為稅前平均EPS 4.1元核發4.5個月本薪，EPS每增(減)1元，加(減)發0.6個月本薪，上限7個月本薪，下限3個月本薪。 2020年台塑四大公司稅前平均EPS為2.7元，依公式計算，年終獎金3.66個月本薪。 《熱門族群》台塑四寶上季獲利出爐 台塑、南亞風光 《晨間解盤》國際指數續創高 多方氣盛(日盛投顧提供) (時報資訊) #台塑化 #台塑 #南亞 #台化 #本薪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑四寶年終獎金揭曉 達3.66個月 16:092021/01/08 財經 營收公布前夕台積電被拱上580元 台股15463點再創高 10:502021/01/08 財經 玩美移動 C輪融資5千萬美元 04:102021/01/08 產業．科技 《國際產業》韓國LG電子估上季大賺近6億美金 年增5.36倍 16:312021/01/08 財經 全球景氣回升 12月出口物價 終止連25跌 04:102021/01/08 財經要聞 外資強補 14檔看俏 04:102021/01/08 證券．權證 《熱門族群》美光報喜 南亞科領漲DRAM股 10:512021/01/08 財經 《盤中解析》15400點！台股「積」不可失 飛天戲連播 11:252021/01/08 財經 鈞興-KY第四季淡季不淡 2020年營收飆新高 10:492021/01/08 財經 《晨間解盤》留意利多出盡整理(倫元投顧提供) 09:102021/01/08 財經 擴大節假日消費 寫入十四五 04:102021/01/08 產業財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 老大驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 要聞 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。