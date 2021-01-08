台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)2020年合計大賺726.94億元，年終獎金也拍板，為3.66個月本薪。

台塑四大公司年終獎金計算基準，為稅前平均EPS 4.1元核發4.5個月本薪，EPS每增(減)1元，加(減)發0.6個月本薪，上限7個月本薪，下限3個月本薪。

2020年台塑四大公司稅前平均EPS為2.7元，依公式計算，年終獎金3.66個月本薪。

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《晨間解盤》國際指數續創高 多方氣盛(日盛投顧提供)

(時報資訊)

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