華研(8446)2020年12月營收1.01億元，年減少23.78％；累計2020年全年營收11.65億元，年減22.35％。新冠肺炎疫情的影響，大型演唱會巡迴演出被迫暫緩，2020年營收減少幅度較大，不過高毛利的歌曲版權收入貢獻，公司自結前11月營業利益5.56億元，年增1.21％，本業獲利穩定表現。

華研指出，雖然海內外巡演的大型演唱會解封時間仍未確定，華研今年仍積極規劃旗下藝人的大型演唱會，只要條件許可開放大型活動，即啟動演唱會巡迴演出。歌手持續發行新作，除維持曝光之外，也可爭取更多演出機會，並持續累積歌曲IP，增加後續的授權與演藝經紀收入成長空間。今年華研音樂在藝人的規劃上，依然會致力打造高質量作品，預期也會更多搭配影視戲劇的歌曲，達到更大的傳播效益。

去年華研與影視製作單位及跨公司合作，歌曲均創下相當佳績，也創造歌曲IP價值。去年發行的作品中，TANK呂建忠演唱的電影《你的情歌》同名主題曲榮登Youtube 2020年度熱門音樂影片第四名，累積觀看次數達1,300萬次以上；戲劇《做工的人》片尾曲動力火車〈永遠不再〉也有380萬以上觀看次數；陳昊森版本〈刻在我心底的名字〉、閻奕格〈少了一件牛仔褲〉等搭配戲劇電影歌曲，以及文慧如與鼓鼓呂思緯跨公司合作的〈全放空〉、與邱鋒澤合作的〈Messed Up〉等均有270萬以上觀看次數，閻奕格與高爾宣合作的〈愛上現在的我〉更達到600萬次以上觀看次數。

華研維持積極培養新人，1月舉辦四場「新生聚樂部：Newborn Live Gig」，提供新人歌手表演舞台，並從學生族群打開新人知名度，包括：沒有才能、徐靖玟、小精靈林昱君、陳筱竺、黃祝賢儒等。此外，「華研國際ZZ世代練習生徵選」持續落地徵選，先前選出的練習生正接受培訓，發掘將來公司潛在新星。

(時報資訊)