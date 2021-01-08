晶華(2707)國際酒店集團公布去年12月自結合併營收5.76億元，月增達20.12％、年減10.18％。合計第四季合併營收15.58億元，季增4.33％、年減18.85％，站上全年高點。累計全年合併營收54.3億元、年減17.02％，雖創近8年低點，但衰退幅度持續收斂。

新冠肺炎疫情去年初爆發，防疫邊境管制嚴重衝擊都會區旅館營運。據觀光局統計，去年前11月來台旅客人次僅剩近135.58萬、年減達87.35％。而台北市飯店前三季平均住房率自73.24％驟減至26.22％，平均房價年減17.34％至3555元，創近10年新低。

晶華表示，雖然新冠肺炎疫情仍影響4間位於台北市內據點的住房業務，使去年12月及第四季營收仍遜於去年同期，但受惠太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂業績仍持續成長，使去年12月營收較11月顯著成長，帶動第四季營收同步回升。

晶華集團營運雖難逃衝擊，所幸即早趁勢將台北晶華酒店轉型為城市度假型酒店、推出多元住房專案積極衝刺，配合餐飲及精品業績持續成長、冷凍及常溫零售商品業績挹注，使台北晶華酒店的去年前三季客房及餐飲營收，均稱冠台北市同業。

而去年下半年受惠安心旅遊補助及振興三倍券，激勵國旅需求大爆發，帶動晶華旗下晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店營運表現亮眼。其中，花蓮太魯閣晶英酒店及宜蘭蘭城晶英酒店前三季平均客房收益（RevPAR）分達5915元及5203元，高居全台第3、4名。

此外，高雄晶英國際行館的平均客房收益穩居大高雄地區冠軍，位於宜蘭礁溪的晶泉丰旅和捷絲旅則受到廣大家庭與親子客層喜愛，近日在寒流頻襲帶動下更是一房難求，晶泉丰旅去年全年營收大增1千多萬。

展望後市，因應尾牙春酒旺季到來、春節連假後續接力報到，晶華旗下個酒店推出多款圍爐餐飲住房優惠，並持續推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」、及推動「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工方案，搶攻歲末旺季餐飲商機。

同時，因應受疫情影響浮現的「微型尾牙」趨勢與需求，晶華整合旗下餐飲資源，選定「故宮晶華」及「台北園外園」2大宴飲中心推出「包棟式尾牙春酒專案」，盼為首季旺季業績挹注良好的成長動能。

面對全球第三波疫情爆發，中央流行疫情指揮中心強化邊境管制及防疫作為，晶華旗下台北晶華酒店對此提升防疫層次、啟動「Reassurance計畫」，除對館內外各餐廳全面落實「用餐實聯制」，盼提供顧客安心無虞的消費環境、守護全體員工健康安全。

此外，由於指揮中心宣布15日起居家檢疫規定升級為1人1戶，加上春節前為返台人潮高峰，防疫旅館供給吃緊，台北晶華酒店即日起亦推出「保障家人．安心Long Stay」方案，提供有防疫需求民眾的家人入住，並可搭配北市府加碼補助，協助舒緩防疫需求壓力。

(時報資訊)