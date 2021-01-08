為了讓民眾搞懂未來科技對醫療帶來的躍進，台中榮總籌劃「願景館-未來e療部」科技體驗區1月8日盛大開幕，透過科技藝術、多媒體互動、AR與VR體驗，呈現多元、沉浸式體驗空間，讓民眾可透過體驗後瞭解台中榮總的歷史、願景，與該院致力於智慧醫療、未來醫療、體驗醫療之應用與展望。

台中榮總願景館座落該院行政大樓2樓，結合「智慧科技」與「以病人為中心」概念，以有趣、簡單的互動遊戲，生動活潑的聲光效果，設計了榮光飛耀、智慧醫療、未來診間、高科技醫療展示、VR體驗與AR體驗等6大主題，透過一系列多元、前瞻的智慧醫療體驗，在造訪者心中塑造未來醫療發展的想像與雛型，運用互動多媒體，增加造訪者的醫療知識與強化自我保健能力。

台中榮總說，目前台灣的醫療院所中，尚未有類似的開放式展場來呈現醫療的未來發展，台中榮總願景館可說是醫療界一大創舉，多媒體的展示空間，也相當適合與醫療產業合作行銷與佈展，未來發展潛力無窮。

(中時 )