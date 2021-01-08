中央銀行昨在臉書貼文，強調本於職責會調節匯市，但也「請大家共同維護國內匯市的穩定」。（摘自央行臉書）

在熱錢狂湧之下，台幣匯率戰節節敗退，面對這波強勢升值走勢，央行老大溫情喊話，期盼民眾別大量拋售美元，請大家共同維護國內匯市的穩定。不過這波台幣升值，卻讓台股股王大立光成最大受災戶，累計去年損匯超過18億元，吃掉EPS（每股盈餘）約 13.53 元，導致股價承受壓力，今（8日）盤中一度跌落3千元大關。

台幣這波升勢無法擋，央行天天苦戰也快扛不住，首度透過臉書喊話，提到「新冠疫情造成匯市劇烈波動，若大家大量拋售美元，將導致美元價格越賣越低，不但不利廠商報價，還有匯損情況。」並強調，會依照職責調節匯市，但也請大家共同維護國內匯市的穩定。

台幣匯率不斷強升，匯兌損失也成為企業一大隱憂。大立光去（2020）年獲利一路被匯損壓著打，儘管第4季匯損1.6 億元，已較第3季7.1億元匯損災情降低不少，但2020年一整年匯損仍高達 18.15億元，吃掉EPS約 13.53元，侵蝕近1.4個股本。

驚人匯損衝擊股王獲利營收，8日股價一路滑落，盤中殺破3千元大關，最低來到2965元，所幸終場小漲10元，驚險守在3040元。

大立光執行長林恩平表示，客戶端1月拉貨力道疲弱，2月又因工作天數少將更遜於1月，3月訂單前景未明，保守看待今年首季營運。

金玉峰投顧總經理周銘聰認為，大立光股價不排除持續破底，建議投資人不必再殺低，不妨採取攤平策略，待反彈後解套脫身，或許能救自己一命。

(中時新聞網)