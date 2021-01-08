中碳（1723）8日公佈2020年12月自結營收約5.04億元，月增1.5％、年減1.88％，中碳發言人黃初凱表示，焦油及輕油系列產品銷售量，已逐漸恢復至疫情前的水準，原油價格也逐月向上，支撐相關產品價格上揚，而碳材料部分，中碳持續拓展的日、韓、東南亞、歐洲等市場，客戶的擴廠、建廠進度雖因疫情稍延，但已有數家完工開始試車，並提取試用量，預期接單將逐步成長，增加未來營運的動能。

中碳2020年12月營收約5.04億元，年減1.88％，累計2020年全年營收53.63億元，比2019年的75.41億元，年減約28.89％。

黃初凱指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆，多國封鎖管制措施升高，但，航運船期、貨櫃出貨卻供不應求，對油價有正面影響，中碳與油價連動的煤焦油及輕油相關產品，銷售狀況明顯好轉，營運狀況漸入佳境。

精碳材料方面，原有大陸市場客戶在生、熟球的提貨量逐漸回升，電爐煉鋼電極棒也因鋼市爆熱，價量俱揚，而帶動電極棒浸漬瀝青價量回升，他說，超級電容活性碳則因下游智慧電表及外銷的需求增長，帶動提貨增加，整體出貨量較2019年同期成長。

黃初凱表示，中碳在新市場開發與客戶拓展方面，石墨碳微球產品在日本家用儲能客戶提貨穩定，而韓國、東南亞客戶的儲能與動力用電池工廠，有些因完工進入試車階段，已下單拉貨試用，歐洲的客戶第一階段儲能產線產品試用狀況良好，已再下訂單。

他說，潛在客戶也在積極互動，預期介相碳微球的應用，儲能占比將逐漸提高，2021下半年出貨量，可望再增加，未來其他應用需求也將成長，有助中碳營運的提升。

(工商 )