之前因缺櫃造成訂單遞延出貨，在恢復正常出貨後，成衣及機能布大廠儒鴻（1476），2020年12月營收37.02億元，及2020年第四季營收93.25億元，同創歷史新高。對於2021年的營運，儒鴻表示，手中居家服、運動服訂單不減反增；加上疫情激勵品牌客戶集中下單的趨勢更加明顯，儒鴻都是受惠者，預期2021年營運仍可維持正成長軌道。

儒鴻2020年12月的營收中，有來自11月因缺櫃訂單遞延的3億多元出貨，加上年底是機能布的出貨旺季，因此，12月的合併營收衝高到37.02億元，比11月成長48.4％，也較去年同期大幅增加35.6％，創單月歷史新高。

雖然2020年上半年受到疫情衝擊，全球各地封城，品牌服飾廠銷售極度萎縮，訂單急凍，儒鴻2020年的上半年合併營收只有114.6億元，年衰退13.07％；不過，下半年在主要客戶訂單回流、急單及新客戶訂單出貨貢獻下，2020年全年營收281.75億元，年增0.18％，還是保持正成長。

2021年的營運，儒鴻認為，疫情讓民眾對運動強身觀念更積極，在家上班風氣帶動居家運動休閒服需求上升，公司主要的品牌與零售客戶如Lululemon、Nike、Target、Walmart的銷售將持續強勁增長，下單動能自然增加，對儒鴻今年的訂單量成長有助益。

儒鴻指出，2021年可確認訂單已到上半年，以2021年訂單來看，Nike集中供應鏈效益持續發酵，預期業績可增15～20％、UA與lulule mon業績也有顯著成長，通路商客戶Target與COSTCO，正積極擴產服飾產品，未來成長態勢應可期。

全球服飾廠「集中採購、一次購足」的下單的趨勢，讓儒鴻2021年的訂單量預期可逐季增加，為滿足訂單成長所需的產能增加，儒鴻已展開印尼廠擴產計畫，預計2021年第二季完工、第三季投產，第四季量產。

市場估，儒鴻印尼廠第一期將新增成衣月產能120～140萬件；而第二期、估在2022年，將再增加140萬件的月產能。

(工商 )