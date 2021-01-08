三創新高！聖暉（5536）8日公布2020年12月合併營收達16.32億元，寫歷史同期新高，年成長高達48.83％；2020年第四季合併營收37.24億元，年成長15％，創歷史同期單季新高；2020年合併營收達139.77億元，年成長10.27％，營收續創歷史新高！展望2021年，由於台灣、東南亞地區接單暢旺，有望推升未來營運高飛。

聖暉集團表示，受惠電子零組件、PCB、生技醫療等產業主要客戶2020年底擴產步伐加速，持續擴大台灣、東南亞生產基地布局，帶動無塵室機電整合工程施作保持良好進度，推升聖暉12月營收繳出歷史同期新高表現。

聖暉進一步表示，以銷售區域分布來看，台灣及東南亞地區是挹注集團營運成長之動能，看好在全球產業供應鏈重組趨勢明確，主要客戶紛紛加大資本支出投入擴廠、產線規格升級，創造聖暉潛在市場接單大餅進一步擴大，不僅2020年台灣接單金額創歷史新高水準，東南亞地區接單持續暢旺，保持目前整體未完工的在建工程案量，較過往水準有明顯成長。

展望2021年第一季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉表示，持續專注多產業、多區域、多工種的營運重要策略執行，以擴大整體營運發展，看好台商回流、全球產業供應鏈重組，推動產業無塵室機電整合工程保持良好需求，且憑藉聖暉於專案工程施作持續投入創新工法、垂直水平整合，具備大型及小型專案工程施作彈性，更可滿足不同產業客戶無塵室機電施作工期、品質等一次到位的高度競爭利基。

此外，聖暉多年來領先進入海外市場，以及海外工程施作豐富經驗與完整供應鏈的競爭優勢，在主要成長趨勢不變下，期能擴大集團整體接單動能，搶佔更高市場佔有率，創造未來營運良好成長引擎。

(工商 )