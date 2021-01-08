香港女星張柏芝和男神謝霆鋒有過一段婚姻，5年期間陸續生下2個兒子Lucas和Quintus，離婚後張柏芝在2018年又生下第3個兒子Marcus，但至今仍未公布父親身分，獨自扶養3子；最近張柏芝帶兒子們到遊樂場玩，13歲的Lucas越大越帥，更有眼尖網友注意到他的高冷臉根本神複製謝霆鋒。

張柏芝和謝霆鋒離婚後，男方和王菲復合愛得高調，她的感情生活相對的也受到關注，但她工作外的時間都把心思放在小孩身上，在外人看來她就是個母愛爆發的單親媽媽；去年聖誕節期間她被拍到憔悴買禮物的身影，讓粉絲不禁心生憐惜，都希望她也能找到好歸宿。

近日張柏芝13歲帥兒子Lucas被有眼尖網友注意到，他的高冷臉根本神複製謝霆鋒。(圖/ 摘自張柏芝IG、謝霆鋒微博)

昨（7）日張柏芝更新IG限時動態，她在休假期間帶著3個兒子去遊樂場玩，享受親子時光，其中13歲大兒子Lucas的外貌又再度引起討論，他站在球池裡高冷帥氣的表情，不用刻意擺出特別的姿勢，就有父親謝霆鋒的韻味。

其實張柏芝時常在社群平台曬兒子，Lucas就被說過很多次有爸爸的影子，但大多數粉絲都很理智，認為不要打擾小朋友的生活，「越來越像謝霆鋒」、「基因不騙人啊，孩子不能偷生」、「以後不得了」、「希望他不會被壞人騷擾」。

(中時新聞網)