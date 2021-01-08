面對中華男籃是否無視新冠疫情嚴重程度，仍要派隊前往日本東京參加亞洲盃男籃資格賽，當前引發不小爭議與質疑，中華籃協8日發布官方新聞稿強調，仍會持續跟亞洲籃總、日本籃協溝通協調，確保球員健康情況下才會參賽，以下是籃協官方新聞稿的內容：

「本會自亞洲盃資格賽第3階段賽程公布後，即與亞洲籃總及日本籃協持續溝通，首要任務在於可以確保球員健康無虞的情形下方派隊參賽，相關協調任務目前仍持續進行中，特此感謝各界的關心。

因去年度國際間新冠肺炎疫情持續擴散，造成各項國際賽事全部停擺，也影響國內球員相關就業及出賽權益受限。本會為避免國內籃球員因疫情面臨就業問題，而於PLG聯盟籌備成立過程全力提供協助，希望PLG及SBL賽事均可以順利開打，讓更多年輕球員有更寬廣的舞台。而陳建州執行長在聯盟成立時，也承諾PLG會在國家隊徵召全力配合和國家隊培訓費用上提出規劃予以協助，以協助年輕球員們的發展。

本會自接獲日本東京資格賽第3階段賽程後，即與日本籃協密切聯繫，確認賽事籌備各項進度，由於日本東京地區疫情日益嚴重，本會多次向日方反映是否此時適合舉辦，日本籃協答覆近日內將與亞洲籃總開會延議，商討本階段資格賽舉辦事宜。

除了爭取國家榮譽及維護未來國際賽事參賽權益外，於疫情期間會本會會以球員健康安全為首要考量，以讓球員及球團的疑慮及家屬的擔心都能降至最低。後續也會召集各球團共同商討參賽以及培訓預算編列事宜，以保障球員權益。」

(中時 )