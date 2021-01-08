民進黨立法院黨團提案於1月11日至31日召開臨時會，處理明年度中央政府總預算、前瞻第三期等三大預算案。今朝野協商時，國民黨、民眾黨及時力雖同意召開，但也主張應藉機針對美國駐聯合國代表訪台、疫情指揮中心是否涉及擴權監控等重大事件進行專案報告，預計下周一將再召開談話會做最後確認。

新年度中央政府總預算案、國營事業預算案，及「前瞻基礎建設計畫第3期」特別預算案，因立法院在下半年時集中火力處理萊豬爭議，使得審議工作延宕至今。對此，民進黨團提案，提請立院舉行臨時會處理。

民進黨團規畫，15、19日為一次會，20日至31日為二次會，其中23、24、30、31日正逢周六、日，亦即拉長時間戰線，為國民黨團可能祭出的「案海戰術」提前做出因應。

對此，立法院今召開朝野協商，國民黨團總召林為洲表示，國民黨的立場是「嚴審」、「在精不在多」，因此希望周六、周日不應也排定會議審查預算；他強調，如果時間不足，國營事業預算案可以留到下會期的3月再處裡也不遲。

林為洲進一步指出，立法院自1月1日休會以來，接連發生多項重大事件，包括中央疫情指揮中心宣稱「不用手機也能監控民眾」、華航貨機傳出飛香港遭擋、美國駐聯合國代表即將訪台等，基於這些均為國人關心的事件，立法院基於監督職責，應藉由臨時會期間，透過委員會的召開排列專案報告。

民眾黨立委蔡壁如則表示，民眾黨支持召開臨時會處理預算，且若有足夠時間，可針對近日發生的重大事件邀集部會做專案報告，民眾黨也樂觀其成。

時代力量立委邱顯智則說，香港警方拘捕逾50名泛民主派人士，因此立法院應在臨時會中加開內政委員會，讓《港澳條例》修正草案儘速通過。

對此，民進黨立院黨團總召柯建銘強調，國民黨、時代力量提出的議題不是今天才發生，例如《港澳條例》的修正這麼複雜且嚴肅，過去這麼久的時間都無法完善處理，「臨時會時間不到1個月，有可能這麼單純的通過嗎？」因此，臨時會應單純化，能把三大預算案處理完就算滿分了。

由於在野黨堅持利用臨時會期間，針對重大事件邀集部會進行專案報告，因此，今日協商並未取得共識，預計下周一上午將再由立法院長游錫堃召開談話會，對議程安排做最後確認。

(中時 )