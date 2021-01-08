近日香港政府對參與民主派初選的50多人以涉嫌違反《香港國安法》逮捕，部分人士被扣留約40小時後陸續獲准保釋，暫時未有人遭起訴。民主派議員對媒體表示，以違反國安法逮捕民主派人士，只是為了令政治人物恐懼，所謂違反《香港國安法》的理由非常可笑。

據《香港電台》報導，民主黨黃碧雲及社民連沙田區議員岑子杰透露，他們以3萬港元（約合台幣11萬元）現金，交出旅遊證件保釋，於昨晚離開油麻地警署。黃碧雲說，她在初選落敗仍然被捕，反映有關行動是為了令政治人物恐懼。

報導說，荃灣區議員岑敖暉亦獲准保釋，他表示，已進行3次錄影會面，認為被捕理據可笑。面對極權與謊言，是否會繼續做善良的人，是每日最應該交代的功課。

民協深水埗區議員何啟明及另一名水深水埗區議員劉偉聰亦於昨晚獲准保釋，民協成員在警署門外高叫「參選無罪，濫捕可恥」的口號。何啟明對被捕感到詫異，相信支持民主自由的港人會堅持理念，以及邪惡不能戰勝正義。

社民連梁國雄、公民黨譚文豪、郭家麒、職工盟主席吳敏兒、前立法會議員朱凱廸、中西區區議員梁晃維、樹仁大學前學生會長劉澤鋒、半島連線召集人馮達浚等皆已獲准保釋。

至於協調初選的戴耀廷則在7日深夜才獲准保釋，他表示，香港已進入寒冬，正吹起一陣又猛又凍的風，但他相信，仍然有很多香港人會用自己的方法逆風而行。

(中時新聞網)