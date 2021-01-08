員林家商國貿三甲陳蕙妤(左)和應外三甲李昀蓁分別錄取上台大會計與中央大學英美語系，這也是員家創校69年來首度有學生應屆錄取台大。（謝瓊雲攝）

員家校長陳定宏(左一)和教務主任楊國霖致贈2名學生紅榜彩帶與海報。（謝瓊雲攝）

創校69年第一人！員林家商國貿科陳蕙妤熱愛當志工服務人群，透過「希望入學計畫」錄取台大會計系，成為校史上首名應屆上台大的學生；另外，應外科李昀蓁以英文金手獎、多益950分優異成績通過特殊選才錄取中央大學英美語文系，雙姝優異表現令師長們與有榮焉。

陳蕙妤是新住民子女，母親來自越南，父親經營電器行，因而對會計貿易等商科產生興趣。國小就參加新住民火炬計畫到高中職金融研習，在校內商管群舉辦的模型製作、商業簡報及小論文比賽等屢次獲獎，積極參與許多志工活動，展現對新住民的認同與弱勢者的同理包容，服務人群、具回饋社會的潛力成為她被台大錄取關鍵。

她說，很多同學都覺得希望入學管道希望渺茫，因此沒有付諸行動，她內心卻有個聲音告訴她要勇敢跨出這一步，積極蒐集、準備資料，放榜後驚覺上榜者幾乎多數為高中生，正積極加強英文與會計等專業科目的學習，盼能與來自全國的菁英競爭切磋，未來能進一步貢獻所學，造福鄉里。

另外，李昀蓁從小就學英文，喜歡直接與外師對話，國中會考其它學科都是B＋或B，但英文成績A＋＋一枝獨秀；高職三年成績一直是全科第一名，積極參與各種英文檢定及比賽，去年還勇奪全國中等學校商業類技藝競賽職場英文組全國第三名金手獎。這次憑藉多益測驗聽力及閱讀950分，口說及寫作380分的優異檢定成績，順利錄取中央大學。

(中時 )