台南市楠西區梅嶺多為國有林地，農民承租土地種植梅樹受到多種限制。（許鴻文提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區梅嶺果樹專區國有林解編露出曙光，農委會主委陳吉仲8日至楠西區梅嶺與農民座談，陳吉仲表示，果樹專區計畫將於1月底前核定，6到8 個月內完成可利用限度的查定，1年內可望完成國有林解編。

陳吉仲表示，梅嶺果樹專區計畫將於1月底前核定，核定後由台南市政府在6到8個月內完成可利用限度的查定，查定費用由農委會全額補助，梅嶺果樹專區所在國有林解編及查定預計在1年內完成，完成後送台南市政府地政局辦理變更編定。

台南市農業局謝耀清局長表示，台南市政府自2011年開始擬定梅嶺果樹專區國有林解編計畫，到今年剛好滿10年，在立委郭國文協助下，農委會將於1月底前核定，完成後將是全國第1個國有林解編作為果樹專區的案件。

參與座談的梅嶺觀光發展協會總幹事許鴻文表示，梅嶺大部分為國有林地，梅農承租土地為配合造林，造林樹種過於強勢，導致梅樹生長不佳，遊客無花可賞、農民無梅可採，遇天然災害時，也無法申請補助，國有林解編的話，對政府、農民、遊客可說是三贏的政策。

另外，台南市府於楠西區爭取18公頃、南化21公頃改良種芒果果樹專區，也獲農委會同意補助700萬元規畫費。

(中時 )