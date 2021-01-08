DRAM廠南亞科(2408)今(8)日召開法人說明會，總經理李培瑛表示，上半年宅經濟持續發威，帶動第一季合約價止跌回升，第二季有機會再漲，整體DRAM市況上半年有機會供不應求。

南亞科總經理李培瑛表示，今年上半年DRAM進入正向循環，主要為需求穩健，庫存水位下降，加上供給成長有限。需求面，手機出貨恢復成長，5G手機搭載DRAM量倍增，同時伺服器DRAM庫存回歸正常。隨著疫情延續，遠距工作及線上教學推動筆電及chromebooks上半年能見度佳。

整體而言，上半年消費性電子需求仍強，包括網通、數位電視需求不錯，再加上5G/AI的商用服務展開，也將推動5G智慧型手機需求，有助DRAM市場表現。

南亞科總經理李培瑛指出，去年第四季開始，DRAM現貨價格已是月月上漲，合約價將跟進在今年第一季回升，上半年價格逐季看升。

全年來看，李培瑛表示，今年全球DRAM供給成長趨向保守，需求面包括消費性、PC、伺服器以及手機需求都不錯，供給的成長幅度會小於需求的成長幅度，上半年市場供給不足情況明顯。

南亞科去年資本支出84.7億元，今年資本支出預估大約為150億元，將有一些投資廠區辦公室建築物，另外60-70億元購買設備，主要用在10奈米的試產及小量的生產，預估今年全年的位元成長率約為個位數水準。

南亞科技第一代的10奈米級製程技術試產順利進行中，同時加速開發第二代的10奈米級製程技術，預計於2022年前導入試產，10奈米產出主要貢獻在明年。

南亞科今日公布去年第四季財報，單季稅後純益9.11億元，季減43.6%，每股純益0.3元，為近18季低點；去年稅後純益76.72億元，年減21.9%，每股純益2.5元，為近7年新低。南亞科去年營運受匯率影響，若排除匯率因素，獲利將超越百億元大關，優於2019年，匯率因素侵蝕每股獲利超過0.7元。

(時報資訊)