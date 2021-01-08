台南市交通局長王銘德（持麥克風者）現場回應黃春香支持者問題。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化工程拆遷作業僅剩北區半拆戶黃春香家，卻因黃家堅持「原梯保留」遲遲無法完成拆遷作業，完工日延宕近10年，鐵道局中工處長黃鳳岡4日遭調職，黃家8日下午1時30分號召聲援群眾前往台南市政府控官員互踢皮球，令受災戶問題無人理會。

台南鐵路地下化工程須拆遷300多戶，原預計2017年通車，9年來遭遇拆遷戶抗爭，至今僅剩黃家堅持保留樓梯，抗爭到底，拆除作業停工無法執行。整個計畫延宕至2026年11月才得全數完成，較原訂工期晚了近9年。

中工處與黃家協調膠著，影響工期，負責拆遷協調的黃鳳岡突遭調走，4日調往東工處任職，職員士氣低落。

黃春香家關注組與台灣人權促進會南部辦公室8日再號召支持者前往台南市政府舉標語，並演出行動劇，抗議兼諷刺官員踢皮球不給答案，鐵道局與台南市政府私下協商，讓黃家兩個月來無人理會。

黃春香8日在台南市政府門口聲淚俱下，心疼這幾個月持續幫助自己抗爭的學生與支持者，不滿交通部、鐵道局與台南市政府將黃家的案子當皮球踢，讓她得不到任何負責的答覆。

陳抗群眾聚集市府1個多小時不退，台南市交通局長王銘德被迫出面，針對群眾質疑台南市政府在黃家徵收計畫中，是否扮演阻礙角色，無法正面回應，只稱此案涉及市府跨局處單位，只能收集意見，15日再給答覆。

鐵道局中工處副處長吳志仁表示，中工處針對黃家半拆戶已擬定3方案，第1是就地整建、第2是門面修復、第3是原地興建，3種方案都需在鐵道局拆除該拆除的部分（包括樓梯）之後，才能進行，與黃家堅持原梯保留，無法達成共識。

(中時 )