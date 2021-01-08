智慧眼鏡被不少人譽為有機會接棒智慧型手機，成為對使用者來說至關重要的穿戴商品。但是至今嚴格來說，仍舊是只聞樓梯響，尚未看見智慧眼鏡產品的爆發潮，也還沒有出現類似智慧型手機中iPhone的市場爆款。然而仍有不少廠商前仆後繼投入，Facebook就是其一。日前Facebook硬體部門主管Andrew Bosworth對外指出，研發中的智慧眼鏡預計在2021年推出，但是預期中的擴增實境(AR)功能恐將缺席。

Facebook在2017年的F8開發者大會中，宣布將開發智慧眼鏡。這款產品預計將由Facebook以及Luxottica Group還有子公司雷朋一起共同合作開發，預計可以連接其他設備來使用。Andrew Bosworth拒絕對外透露更多關於這一款智慧眼鏡的功能，僅指出他們希望保持低調，也沒有將這款設備稱為AR眼鏡，只是稱為智慧眼鏡。他指出，這項產品的初衷與Facebook發展虛擬現實、擴增實境的理念一致，就是為了透過新科技來增強人們之間的交流與互動。

雖然在維護使用者隱私的政策上，Facebook可說與蘋果（Apple）是死對頭。但是這兩大科技巨頭對於AR倒是都相當看好，且投入相當多的資源在研發工作上。在AR以及VR（虛擬現實）領域中，Facebook不僅收購了Oculus，且持續推出VR頭盔；還發表了運用AI智慧鏡頭技術，可自動Zoom in/Zoom out來擴大或縮小觀看視野的Portal家用視訊通話設備。據了解，Facebook專注於研發AR、VR以及硬體產品的團隊共有6千多名員工，數量超過Instagram以及WhatsApp團隊。

智慧眼鏡對於消費者來說，並非陌生的產品。早在Facebook之前，Google早就推出過Google Glass這款運用AR技術的產品，但是也因為具備攝影鏡頭來實現AR相關功能，引發隱私疑慮，最終在B2C市場慘遭滑鐵盧，第二代產品轉而鎖定B2B市場，開拓不一樣的市場。除了Google之外，華為、Epson等公司也都是投入智慧眼鏡研發的公司，功能不一。而蘋果、vivo則據了解也都有開發中的AR眼鏡商品。

在推出AR眼鏡中，較為特別的公司與產品應數Snap（Snapchat母公司）所推出的Spectacles，至今已推出第三代，主打第一人稱視角的拍攝畫面以及結合AR濾鏡的功能。首代產品推出之際因採限量、快閃銷售的方式，引爆討論潮。再加上Snap本身是專注於社群的公司，而不是像蘋果、華為、vivo等是更擅長於硬體開發的公司，所推出過的產品非常值得關注，不過相對於手機來說，智慧眼鏡對於人們來說更像一個酷炫的附屬品，而非必備產品。嚴格來說，Facebook今年有望推出的智慧眼鏡，可能想像中跟Spectacles可能更為接近，但是在缺乏AR功能（很可能不具備攝影鏡頭）的前提下，能夠掀起多大的浪潮，令人好奇。

(科技)