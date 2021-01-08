川普鐵粉暴衝闖進國會山莊，幾名舉止驚人或裝扮特異的抗議者身分，也成為各媒體和網路鄉民搜索目標。當天一名在參院議事廳入口遭駐警擋駕的男子，手持「川普是我總統」大旗，頭戴川普帽子，被媒體攝影拍下來。

但這位川粉脖子上，居然掛著公司識別證，讓他的身分完全露餡。

識別證上顯示他在馬里蘭州的Navistar Direct Marketing行銷公司上班，該公司在獲悉自家員工闖進國會後，認定他違反內部規定，7日宣布開除這名川粉。

Navistar Direct Marketing在臉書發布聲明，表示他們得知一名戴著公司識別證的男子，於6日國會遭入侵期間，被看見在國會大廈出沒。「在檢視過此照片證據後，該名員工已被開除。」該公司表示，基於言論自由，支持員工參與和平、合法活動的權利，但「任何展現出可能危及他人人身安全的危險行動者，不再具備於本公司任職的機會。」

(中時 )