北京對疫情防控嚴陣以待，對大陸中高風險地區出入北京相關人員列出更嚴格的管理措施，並禁止春節前後各式群聚活動舉行。

北京8日公布五條措施，包括對外省市通報的在北京密接、次密接人員，一律實施「14+7」集中醫學觀察。對大陸高風險地區出入北京或有旅居史人員，一律實施14天集中觀察。對國大陸中風險地區出入北京或有旅居史人員，一律實施14天居家觀察。不具備居家觀察條件的，一律實施集中觀察。

此外，春節前後禁止舉辦群眾性慶祝慶典、聚集性展銷活動，堅持喜事緩辦、喪事簡辦，引導村民盡量少擺席、少串門、少走動。

已公布實施部分地區封城的河北省衛健委主任梁占凱表示，河北已實現核酸檢測能力全覆蓋，具有核酸檢測能力的機構共667家，日單檢能力71萬。已有效切斷疫情傳播風險，目前疫情擴散風險較低。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，順義區北石槽鎮西趙各庄村，調整為中風險地區。截至8日12時，順義區共排出1011名風險人員，全部落實一對一管控措施，並進行核酸檢測。

(工商 )