寒流來襲，低溫不僅造成多起年長者猝死案例，低溫導致農損，農委會農業金融局檢視農業保險保單，截至1月4日已有投保梨氣象參數型保單之291位農民符合理賠條件，理賠金額約171萬元。

農金局指出，目前與寒害相關的參數型保單有：蓮霧保險附加險、梨氣象參數型保險，及石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚低溫參數養殖水產保險等6張保單。這波寒流，苗栗及台中部分地區梨保單已符合理賠條件。

農委會指出，近年來政府陸續推動試辦農業保險，目前已開發銷售21種品項，33張保單，且因應不同地區保險需求及農產物生長特性，保單類型包含實損實賠、收入保障、區域收穫量、氣象參數、災助連結型等五種。

其中，農金局表示，有關氣象參數型保單只要氣象數據符合理賠條件，毋須經由勘損程序，產險公司即應理賠，提供受災農漁民最即時的補償，並可減少理賠爭議。

農金局進一步指出，全球氣候變遷日趨嚴重，盤點未來農業生產可能面臨風險，如乾旱、寒流等事故，農委會與產險公司正評估納入承保範圍之可行性，以提供農漁民選擇投保，分散經營風險。

農金局進一步說明，氣象局預報近期將有另一波寒流來襲，請農漁民隨時留意最新氣象資訊，採取相關防範措施；並呼籲踴躍投保農業保險，提高經營保障，穩定收入，目前農委會補助三分之一至二分之一之保險費，部分縣市政府也有提供補助，可減輕農漁民財務負擔。

(工商 )