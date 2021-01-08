IT服務軟體商緯創軟體（4953）8日公告12月單月營收達4.58億元，年增5％、月增1％，單月營收寫2020年以及歷年同期新猷，為近17個月以來新高。2020年第四季營收13.32億元，年增4％，與前季持平，整體而言，2020年下半年的營收表現優於上半年及2019年同期，全年營收51億元，年減4％，為歷年次高紀錄。

以獲利來看，2020年累計前三季稅後盈餘達5.59元，單季EPS以及前三季累計EPS，均創歷史同期新高紀錄。緯創軟體2020年前三季毛利率26.2％，年增1.2％。營業利益達3.82億元，年增7％，營益率10.1％，年增1.3％，本期淨利為3.70億元，年增9％，淨利率9.8％，年增1.4％。

展望2021年，法人表示，整體產業前景樂觀，預期2021年第一季緯軟營收表現預期將可望優於上季。

緯軟表示，以2021年來看，將持續專注台灣、中國大陸，日本，美國四大市場，尤其在新冠肺炎疫情下，大陸市場被視為全球唯一經濟仍能維持正成長的主要大型經濟體。此外，大陸的新基建計畫將5G基建、大數據中心、人工智能、工業互聯網等列為重點發展領域，而台灣國發會的六大核心戰略產業，也將資訊及數位產業列為重點推動產業。

除了政策面的驅動以外，緯軟也指出，大型互聯網、金融、電信、製造業客戶的資訊服務需求也持續增溫，將有望進一步帶動緯軟2021年全年營運表現。

(工商 )