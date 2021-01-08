國際獅子會300G2區8日捐贈桃園市消防局氣相層析質譜儀(GC-MS)1套，該系統是刑事鑑識界最高性能、靈敏度的儀器，未來用在火場分析微量易燃液體成分將可更精準。

國際獅子會300G2區積極致力參與各項公益活動，協助兒童癌症者康復後之體能發展和學習能力，進行社區服務保護我們的環境，開辦食堂及庇護所，年節送暖發放物資為周遭最困苦的人們維持生命和尊嚴。對於各種公益團體之捐贈更是不落人後，今日再以行動積極投身公益，由區總監魏淑蓮結合獅友大誠保險經紀人股份有限公司王文全董事長及寬福護理之家周矢綾院長共同捐贈桃園市政府消防局氣相層析質譜儀(GC-MS)1套。

國際獅子會300G2區8日捐贈桃園市消防局氣相層析質譜儀(GC-MS)1套，該系統是刑事鑑識界最高性能、靈敏度的儀器。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市政府消防局表示，「火災證物鑑定實驗室」於2016年通過內政部消防署「消防機關火災證物鑑定實驗室管理規範」之「火災證物鑑定實驗室之易燃液體殘跡鑑定」項目認證，亦每年通過複審及盲樣測試，賡續取得認證；自認證後共完成轄內含龍潭區中豐路除夕夜及國道2號營業大客車等火災案件共計655件火災證物之鑑定；分析結果之國際性、公正性及精確性與「氣相層析質譜儀」之靈敏度及精準度息息相關，該儀器能準確分析火災現場殘存之微量易燃液體成分，讓警方有跡可循，並在司法上提供精準證據，有效提高縱火案破案率。此次捐贈啟用為刑事鑑識界最新穎之高性能及高靈敏度精密鑑定分析科學儀器，必能提升現有鑑定能力，確保民眾安全。

(中時 )