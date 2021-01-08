◎思源埡口持續冰封！追雪族蜂擁搶看銀白世界

寒流發威，台七甲線思源埡口持續冰封，從8日一早出現雪白霧淞美景，接著飄下靄靄白雪，目前積雪約5公分，長達5公里路段冰天雪地，吸引許多遊客上山追雪，當地不少剛好農閒的果農也跟著衝一波。和平警方估算，8日一整天來來去去至少千人。

◎寒流來各地傳猝死 侯友宜：昨已啟動防寒機制

寒流發威，各地陸續傳出猝死案件，新北市今（8）日凌晨至中午12時，共有6起內科OHCA案件，其中2人送醫急救後恢復生命跡象，死亡的4人中有名患者是癌末病患。

◎初二飛日本走春 華航春節類出國明開賣

春節飛起來！中華航空推出類出國2.0，2班包機於2月13日大年初2分別從高雄及桃園出發，南來北往不怕塞，還可順道飛越日本走春賞景，高雄出發航班飛往沖繩，1月9日上午8時30分開賣，售價5588元起；桃園航班飛往日本南九州，13日上午10時開賣，售價5666元起。

◎五月天今起再唱 改善「實名制」防個資外洩

五月天去年12月31日起舉辦「好好好想見到你」演唱會，未料前2場有自主健康管理者違反規定進場參與。今（8日）第4場再度於桃園登場，主辦單位表示，除了調整並拓寬進場動線，為防止個資外洩疑慮，實名制入場的方式也提出因應措施，增設入場機器掃描通道及人員，從原本30道增設至50道，保護觀眾個資同時也能兼顧疫調需求。

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(中時新聞網)