新莊中正路ikea賣場前車禍頻傳，大多為左轉車輛未禮讓直行車所造成，上周更發生死亡車禍。議員蔡健棠今（8）天上午10許召集相關單位前往會勘，交通局擬禁止左轉，引導繞行化成路，將觀察假日該路段車流量後，下周一評估決議。

據了解，27歲黎姓男子今年元旦騎乘黃牌重機載著29歲蕭姓女友行經新莊中正路，與對向左轉的21歲劉姓男子所駕駛汽車發生碰撞，黎男右手骨折，蕭女送醫不治。死亡車禍在網路引起熱議，地方議員則找來新北交通警察大隊、交通局到場會勘，研討解決方案。

議員蔡健棠表示，原本並無該巷弄，是賣場成立後才新設置，但未設置左轉燈號誌，導致汽車綠燈搶彎時常與直行車發生碰撞，建議重新規劃左轉車道設置左轉專用號誌燈號，避免車禍發生。

交通局表示，初步認定起死亡事故原因在於左轉車未禮讓，設置左轉車道可能會對當地交通造成衝擊，建議先在路口試辦禁止左轉，而原本要左轉進入IKEA的車輛則引導繞行化成路，先觀察假日該路段車流量後，評估車流是否會造成回堵，下周一決議是否試辦，若無法改善再重新規劃左轉車道和專用號誌燈；另外將移除附近20公尺路中植栽，維持良好行車視野，減少車禍事故發生。

(中時 )