台中富王鴨肉店爆發嗆聲女外送員風波後，持續關店未對外營業，但臉書卻突然冒出多個富王鴨肉店粉專，繼續用強硬語氣與網友對嗆。據傳，這些粉專全都是假的，真正的富王鴨肉店已諮詢律師，打算提告。律師分析，假粉專故意嗆聲引戰行為，恐涉刑法「妨害名譽及信用罪」，最重可判有期徒刑2年。

富王鴨肉店拖單，小老闆還嗆熊貓女外送員「破查某」、「毛長齊再說話」、「是不是沒被打過」等語，風波持續擴大，除女外送員提告小老闆恐嚇與公然侮辱罪，富王鴨肉也遭檢舉路霸、佔用馬路；連房東也跟著遭殃，被檢舉違建，面臨拆除命運。

此外，臉書近日冒出「富王鴨肉專門店正牌唯一」、「富王鴨肉專賣店」、「真富王鴨肉專賣店」、「新富王鴨肉專賣店」等6個同名粉專，用「我若道歉我你爹」、「去檢舉其他店家是要斷我們這些房東的生路？」，或是已準備1萬元要和對方和解，如果不夠就加到1萬2等發言，持續引爆網友怒火。

不過現在傳出，這些粉專全都是「反串」，真正的富王鴨肉已諮詢律師，打算提告。若這些粉專確實是假的，且惡意破壞富王鴨肉名聲，恐觸犯刑法第313條「妨害名譽及信用罪」：散布流言或以詐術損害他人之信用者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑至二分之一。

之前曾有案例，一名男子不滿友人欠錢不還，刻意冒用友人的名字、電話，訂購140杯飲料，事後遭友人提告，最後雙方和解，男子放棄追討欠款，換來友人撤告。

(中時新聞網)