黃信良醫師說預防腦中風應常做身體檢查，不可盲目照原來醫師的處方服藥而不去複診。(大甲李綜合醫院提供)

霸王級寒流接連來襲，大甲李綜合醫院神經內科黃信良醫師提醒，天氣冷氣溫驟降手腳變得又冰又凍，血管隨著氣溫熱漲冷縮，血液無法如往常順利流向末梢，就容易出現手腳冰冷，但氣溫驟變最需要小心注意的是「中風的危機」。

一位68歲的曾婆婆，平時喜歡吃鹹且患有高血壓性心臟病又有糖尿病，一直以來依醫師指示按時服藥並控制飲食，每天清晨上山運動。但在某個寒冷的冬天晚上，因為房間內無暖氣設備，隔天又要出門旅行，就興奮地睡不著覺。

第二天早上，家人發現婆婆怎麼沒像平常一樣早起，到她房間一看，驚見已陷入昏迷狀態，右手腳無力地垂掛床沿，左手腳仍不時地擺動；家人緊急送醫，經診斷是高血壓性腦出血，住院治療因病況嚴重而無進步，最終宣告不治。

黃信良醫師說，預防腦中風應常做身體檢查，一旦發現有高血壓、糖尿病、心臟病及血液疾病等，就得趕快治療，定期給專科醫師看診，不可盲目照原來醫師的處方服藥而不去複診。

保持身心愉快，遠離筵席大餐、味素，適當而持之有恆的運動很重要，但如果要到室外運動，應先量當下血壓，冬天建議要在太陽出來後才出門；霸王級寒流一波接一波來，黃醫師建議一定要做好保暖，尤其患有慢性疾病的患者，更要注意。 (醫療諮詢04-26862288)

(中時 )