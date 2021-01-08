醫師呼籲肥胖患者不要用進補來保暖。（馮惠宜攝）

誰說胖子不怕冷？霸王級寒流來襲，全台各地都傳出有民眾凍死，中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕提醒，BMI值大於30的代謝症候群患者因心血管猝死風險是正常人的三倍，他呼籲肥胖者，寒流來襲時更因控制好自己的血糖、血壓、血脂，要做好保暖，最好少出門，更忌諱在此時吃麻酒雞、薑母鴨等高油脂食物溫補。

一般人都誤會胖子脂肪多不怕冷，國內減重手術權威黃致錕表示，天冷心血管收縮更嚴重，有心血管疾病的肥胖患者如血糖、血壓控制不佳，就可能會增加心肌梗塞、中風等心血管疾病急症發作風險，比起正常人，BMI大於30患者心血管疾病死亡風險增加3倍，BMI大於40心血管疾病死亡風險增加到5倍。

他也呼籲，這段期間因氣溫變化大，肥胖等有代謝症候群患者應更要注意自己血糖、血壓及血脂的控制，少出門，出門一定要穿保暖一點，戴口罩、帽子、手套、暖暖包等做好保暖工作；切勿吃麻油鍋、羊肉爐、薑母鴨等高油脂高熱量鍋類來補身，因這些食物極可能造成病患血脂或血糖、血壓飆高，讓猝死風險大增。

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(中時 )