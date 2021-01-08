環保署8日進行環差審查，沃旭大彰化東南風場進行環差變更，主要調整原環說書風機基礎管架與防淘刷等內容，環評認為，相關環境影響模擬仍有問題，希望增加三維模式檢討，同時補充其他風場浮游生物調查資料，最後要求開發單位2月底前補件後再審。

沃旭這次環差提出風機基礎管架與基樁重量及海床面防淘刷保護面積、離岸變電站基樁設計及海床面防淘刷保護面積，並新增結構安全、落管式拋石船及操作條件、聚魚效應觀測年限與量化分析等內容，提出環差變更審查。

環評委員指出，需重新以三維模式檢討本案懸浮固體物增量模擬結果合理性，並納入水下洋流等可能影響；補充本案常態拋石速率情境，強化說明本案施工期間沉砂量、懸浮固體增量情形。補充其他風場浮游生物調查資料時間軸，併同檢核強化本案現地浮游生物調查結果與原環說書調查結果差異分析合理性。

值得注意的是，環評委員對於打樁造成噪音相當在意，雖然開發單位提出雙層氣泡方式來降低影響，但無法說服環評委員。最後要求開發單位重新檢視國內外文獻及具體實績案例蒐集及分析，補充打樁噪音不超過160dB（SEL）具體落實方式，包含緩啟動打樁操作方式，打樁力道提升、調整方式、減噪工法操作模式或增加其他減噪工法等，評估提升本案減噪工法減噪效益達10dB以上可行性。

(工商 )