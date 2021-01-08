新光三越台北南西店今（8日）至3月7日在一館9F活動會館舉辦「PEANUTS花生漫畫70周年巡迴展」台北最終場，祭出70周年展區限定的扭蛋機、姓名貼機、紀念軍牌機，限量版70周年紀念幣套組、史努比鑽石切面公仔。

新光三越台北南西店今起至3月7日在一館 9F活動會館舉辦「PEANUTS花生漫畫-70周年巡迴展」台北最終場。（新光三越提供）

為了讓參觀民眾更能身歷其境，70周年巡迴展台北最終場將各個年代的角色樣貌與漫畫中的場景，以繽紛、歡樂為主題打造出絢麗的時光走廊，展區以華麗、耀眼的金色幾何史努比公仔為開場，展區內的場景、色調、圖案都超萌超可愛，還有光影拍照區增添豐富性。

紀念幣套組1480元，每人限購1組。（新光三越提供）

這次70周年展區除了有扭蛋機，也有姓名貼機和紀念軍牌機，讓大、小朋友可試試手氣或製作專屬自己的紀念商品；還有限量的紀念幣套組以花生漫畫人物造型為主題供粉絲收藏，背面則以PEANUTS花生漫畫70 周年官方logo為主，材質為鋅合金，古銀色系讓紀念幣呈現出復古且懷舊的風格，每一盒皆會有一張序號卡。

史努比鑽石切面公仔1980元，限量500隻。（新光三越提供）

此外，還推出史努比鑽石切面公仔，共有白色、白金、玫瑰金3款可選，幾何圖形的設計替公仔點綴了現代與時尚感，同時也推出口罩以及口罩盒與環保飲料杯套等商品。

(中時 )