蘇晏霈跟王凱頂著低溫8度，深夜拍戲。（民視提供）

蘇晏霈跟王凱在劇中刻苦銘心的愛情讓觀眾印象深刻。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》「思思」蘇晏霈歷經丈夫「成皓」王凱過世，歷經喪夫之痛的她變成「苦情思思」，幾乎每天都哭戲，心碎劇情讓她入戲太深，下戲後心情仍不好，就連回到家也鬱悶不已、還會莫名掉淚，原以為多睡覺就可以解決煩憂，沒想到躺下去也睡不著，讓她非常苦惱。

被封為悲情女主角的蘇晏霈，聊到因為哭戲變多，喝水量也增加2倍，面對角色低潮時，拍攝空檔也變得很安靜，不太說話，好在同劇演員跟工作人員都會講笑話分散她的注意力，王凱也跟她說「我沒事我在這啦」，大聊貓咪經才讓蘇晏霈展開笑顏。

昨晚播出劇情，蘇晏霈跟王凱在街上想念彼此，拍攝時碰上霸王級寒流，頂著8度低溫下大雨出外景，兩人凍到發抖不已，劇組前一天特地借潛水衣讓兩人保暖，但寒風下兩人仍頻頻發抖，只能狂喝薑茶來暖身，所幸拍攝過程非常順利，兩人可以早點換衣服收工。而昨晚雨中哭戲也飆出收視亮點，最高5.58、近200萬名觀眾收看，ptt討論更爆棚要編劇筆下留情，不要再讓思思受苦了，蘇晏霈則感謝觀眾支持。

(中時 )